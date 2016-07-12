"Гаряча точка": під Широкіним бойовики застосували 120-мм міномети, гранатомети і кулемети крупного калібру - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів потрапили українські опорні пункти в Авдіївці, Дачі і Майорському. 82-мм міномети ворог застосував по позиціях сил АТО поблизу шахти Бутівка, Авдіївки і Зайцевого..

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Не припиняє противник збройних провокацій на Маріупольському напрямку. Так, гаряче було під Широкіномим. Тут російські окупанти застосували 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також, з мінометів 82-мм калібру ворог стріляв по Красногорівці, Павлополю і Славному.

Крім мінометів, у Донецькій області окупанти вели вогонь по позиціях українських військових із зенітних установок, бронетехніки та стрілецької зброї.

На Луганщині противник бив з 122-мм артилерії і 120-мм мінометів за українським підрозділам в Новоалександровке, а з противота

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про можливості серйозної ескалації конфлікту на Донбасі у серпні-вересні.