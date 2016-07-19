Росія перекинула на Донбас понад 30 платформ з танками і "Градами" - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці в Facebook.

Так, встановлено прибуття з території Російської Федерації залізничних ешелонів з озброєнням і військовою технікою, пально-мастильними матеріалами та боєприпасами на залізничну станцію «Донецьк-2» (північно-східна частина Донецька) - 30 платформ з танками i самохідними артилерійськими установками, вагони з особовим складом; цистерни з пально-мастильними матеріалами.

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В Харцизьк прибули 10 цистерн з дизельним паливом (500 тонн), а в Іловайськ - шість цистерн з дизельним паливом (300 тонн), платформи з військовою технікою (дві САУ, три 122-мм бойових машини РСЗВ «Град», два БТР).