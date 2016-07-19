Бойовики на Донбасі активізують обстріли для провокації сил АТО на дії у відповідь - Міноборони

Таку думку висловив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Богдан Сеник в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"На даний час зазначені провокації здійснюються з метою продемонструвати і спровокувати на відповідні дії ЗСУ і тих сил та структур, які залучені до проведення АТО, щоб спровокувати на порушення Мінських домовленостей", - сказав Сеник.

Він зазначив, що така тенденція спостерігалася напередодні зустрічей та перемовин, які мають важливий характер, зокрема, напередодні саміту НАТО.

"МОУ чекає оперативної реакції ОБСЄ з приводу останніх порушень Мінських домовленостей зі сторони бойовиків. Працює спостережна місія і представники організації з безпеки співробітництва ОБСЄ, і ми очікуємо на цю оперативну і негайну реакцію представників ОБСЄ з фіксації цих надзвичайних порушень, провокацій, які спостерігаються останнім часом" - повідомив Сеник.

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Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко запевнив, що реакція на загибель українських військових у зоні АТО буде адекватною.