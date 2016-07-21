Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

У Донецьку область відправили понад 50 автомобілів, передає РІА Новости.

Стверджується, що автомобілі доставлять понад 400 тонн "гуманітарних вантажів" — продукти харчування, медикаменти та навчальну літературу.

Колона попрямує до державного кордону на пункті пропуску "Донецьк" нібито для проходження необхідних митних процедур.

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Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".