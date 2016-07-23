Полторак звільнив заступника командира 53-ї бригади, затриманого за торгівлю боєприпасами

Міністр оборони Степан Полторак розжалував та звільнив зі служби у Збройних Силах України заступника командира 53-ї окремої механізованої бригади, затриманого за торгівлю боєприпасами.

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Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв рішення розжалувати до рядового та звільнити зі служби у Збройних Силах України виконуючого обов’язки заступника командира 53-ї окремої механізованої бригади, який був затриманий за продаж озброєння та боєприпасів», - написав він.

«Тим, хто заробляє на крові та зраджує присязі, немає місця у військовому колективі", - наголосив міністр.

Нагадаємо, за даними ГПУ, затриманий у зоні проведення АТО заступник командира 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продав понад 5 тис. боєприпасів. Його було затримано 22 липня.