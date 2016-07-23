Ситуація в зоні АТО: бойовики обстріляли Піски та Авдіївку із 122-мм артилерії

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема 24 рази на Донецькому, 26 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках.

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Про це повідомляє прес-цент штабу АТО.

«На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії окупанти випустили 34 снаряди по наших опорних пунктах в Авдіївці та 28 – у Пісках. Крім цього, по захисниках Авдіївки ворог бив із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, 120 та 82 мм міномети і БМП противник застосував у селищі Луганське, міномети калібру 82 мм – у Троїцькому, гранатомети – у Новгородському, Пісках, Новоселівці Другій, біля шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю - у Зайцевому», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що бойовики не припиняють збройні провокації й на Маріупольському напрямку.

«Наших воїнів у Широкиному та Старогнатівці обстріляли зі 120 мм мінометів. Міномети калібру 82 мм та гранатомети супротивник застосував поруч Красногорівки, Талаківки і Водяного, а біля Мар’їнки та Широкиного - активізувалися ворожі снайпери. На Луганщині окупанти вели мінометний вогонь по Старому Айдарі, а Новоолександрівку обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів», - повідомляють у штабі АТО.