Україна надала місії ОБСЄ інформацію про наявність в окупантів заборонених танків, САУ та "Градів"
15:31, 24 липня 2016Війна
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Українська сторона надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, самохідних артилерійських установок та 122-мм ракетних систем залпового вогню “Град” у районах н.п.Широка Балка, Стаханов, Олександрівка, Горлівка та Луганськ.
Україна надала ОБСЄ інформацію про наявність забороненої Мінськими угодами зброї у бойовиків / УНІАН
Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Нагадаємо, у місії ОБСЄ констатують наявність у зоні АТО забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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