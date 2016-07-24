Україна надала місії ОБСЄ інформацію про наявність в окупантів заборонених танків, САУ та "Градів"

Українська сторона надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, самохідних артилерійських установок та 122-мм ракетних систем залпового вогню “Град” у районах н.п.Широка Балка, Стаханов, Олександрівка, Горлівка та Луганськ.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Читайте такожБойовиків стабільно забезпечують боєприпасами - ОБСЄ Нагадаємо, у місії ОБСЄ констатують наявність у зоні АТО забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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