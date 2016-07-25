Російські окупанти обстрілюють українських військових новітніми зразками озброєння - Турчинов

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, Генеральний штаб збройних сил РФ продовжує використовувати окуповану територію Донбасу для випробування нової зброї під час кривавих провокацій.

За словами секретаря РНБО, російські окупаційні війська на сході України не тільки збільшили кількість та інтенсивність обстрілів з використанням важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами, але і проводять системне випробування нових зразків зброї та військової техніки.

«Так, у липні зафіксовано застосування проти наших військових нових російських мінометних комплексів КМ-8 «Грань» з керованими 120-мм мінами та переносними засобами автоматизованого управління вогнем «Малахіт», - повідомив Турчинов, додавши, що комплексами керують виключно кадрові військові збройних сил РФ.

Як зазначив секретар РНБО, мінометний комплекс КМ-8 «Грань» призначено для знищення та ураження одиночних та групових цілей, броньованих об'єктів та фортифікаційних споруд з перших пострілів без додаткової пристрілки.

«Комплекс використовує 120 мм керовану міну (довжина 1200 мм, вага - 27 кг), яка обладнана лазерною головкою самонаведення», - зазначив Турчинов.

Він пояснив, що «Малахіт» обладнано лазерним далекоміром-цільовказником та прицілом тепловізійного типу.

За його словами, це «дозволяє вести точний вогонь в складних умовах пересічної місцевості».

Окрім того, як наголосив секретар РНБО, відбувається бойове застосування нового безпілотного літального апарату «Инспектор-601», (призначеного для виконання ударних, розвідувальних та спеціальних завдань), комплексу РЕБ «Шиповник-Аэро» та багатофункціонального комплексу РЕБ «Ртуть-БМ», а також приладів лазерної локації і лазерних приладів оптико-електронної протидії останнього покоління.

«Також було встановлено використання російськими окупаційними військами боєприпасів із посиленими бойовими характеристиками, заборонених міжнародними конвенціями», - сказав він, додавши, що мова йде про гаубичні снаряди 122 мм ЗШ2 «Лепесток-2» зі стрілоподібними вражаючими елементами (зона ураження живої сили – 500 метрів).

«Все це відбувається в умовах значного збільшення інтенсивності обстрілів на тлі демонстративного порушення Мінських угод з боку російських військових», - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що для адекватної відповіді ворогу Україна має забезпечити свої Збройні сили не менш ефективною і сучасною зброєю та технікою.

«В той же час фінансування Державного оборонного замовлення (ДОЗ) продовжує залишатись заблокованим у зв'язку з тим що Верховна Рада так і не прийняла рішення щодо наповнення спецфонду, з якого фінансується ДОЗ, та пішла на канікули, залишивши заарештовані в українських банках мільярди оточення Януковича поза бюджетом!», - заявив Турчинов.