Штаб АТО: з початку доби бойовики здійснили 20 обстрілів, у Красногорівці долучили танк

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у Facebook.

Зазначається, що епіцентром напруги залишається Маріупольський напрямок. Зокрема, із заборонених Мінськими угодами 122 мм самохідних установок та 120 мм мінометів противник бив по опорних пунктах сил АТО в Талаківці.

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Крім того, 120 та 82 мм міномети окупанти застосували у Красногорівці, а згодом до обстрілу долучили танк. З гранатометів противник вів вогонь по Гнутовому та Мар’їнці, а великокаліберні кулемети задіяв під Новоселівкою.

"На Донецькому напрямку із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів російські війська відкривали вогонь по наших укріпленнях в Авдіївці. Також з БМП вони стріляли в Пісках, з гранатометів – в Опитному та великокаліберних кулеметів - під Троїцьким», - повідомляє штаб АТО.

На Луганщині з опівночі та упродовж дня обстрілів не було.