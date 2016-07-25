За добу в зоні АТО загинуло троє військових, ще троє поранені

Всі бійці загинули під час обстрілу / УНІАН

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок активних бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, ще троє отримали поранення", - зазначив Лисенко.

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За його словами, всі бійці загинули під час обстрілів: двоє – в Авдіївці, один - у Невельському.

Поранення військові отримали: один – в Авдіївці, один – у Старогнатівці й ще один – у Невельському.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 58 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО.