Росія планує нагнітати ситуацію на Донбасі, потім відступати, широкомасштабних операцій не буде - Маломуж
Росія поки не планує широкомасштабних наступальних операцій на Донбасі, однак провокації будуть.
Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж, передає "112 Україна".
За його словами, те, що бойовики активізувалися і проводять операції, вказує на те, що РФ вибрала модель для того, щоб формувати систему напруги і спонукати і керівництво України, і західних партнерів - Німеччину, Францію, США - до виконання Мінських угод за їхнім сценарієм.
"Це, зрозуміло, без припинення вогню, згоду на підготовку виборів, а саме переговори з бойовиками,ухвалення змін до Конституції і прийняття законів про вибори. У нас є оперативна інформація, що Росія зараз не планує широкомасштабних операцій, тобто наступальних, але такі провокаційні методи будуть. Нагнітати ситуацію будуть поетапно, потім знову відступати", - розповів Маломуж.
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Він додав, що вже готуються кандидати на "вибори" в місцеві органи влади від бойовиків.
"Спекулюючи цим форматом, вони будуть змушувати наших західних партнерів, щоб вони тиснули на Порошенка і парламент, щоб вони ухвалили відповідні закони і в Донецькій, і в Луганській областях, є чітка розвідувальна інформація, що готуються вже кандидати на вибори в місцеві органи влади від бойовиків", - додав він.