Росія планує нагнітати ситуацію на Донбасі, потім відступати, широкомасштабних операцій не буде - Маломуж

Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж, передає "112 Україна".

За його словами, те, що бойовики активізувалися і проводять операції, вказує на те, що РФ вибрала модель для того, щоб формувати систему напруги і спонукати і керівництво України, і західних партнерів - Німеччину, Францію, США - до виконання Мінських угод за їхнім сценарієм.

"Це, зрозуміло, без припинення вогню, згоду на підготовку виборів, а саме переговори з бойовиками,ухвалення змін до Конституції і прийняття законів про вибори. У нас є оперативна інформація, що Росія зараз не планує широкомасштабних операцій, тобто наступальних, але такі провокаційні методи будуть. Нагнітати ситуацію будуть поетапно, потім знову відступати", - розповів Маломуж.

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Він додав, що вже готуються кандидати на "вибори" в місцеві органи влади від бойовиків.

"Спекулюючи цим форматом, вони будуть змушувати наших західних партнерів, щоб вони тиснули на Порошенка і парламент, щоб вони ухвалили відповідні закони і в Донецькій, і в Луганській областях, є чітка розвідувальна інформація, що готуються вже кандидати на вибори в місцеві органи влади від бойовиків", - додав він.