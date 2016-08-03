Хуг: контактна група в Мінську не розглядала жодного порушення перемир'я

Про це сказав перший заступник голови Cпеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Хуг у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

"Обговорення порушень режиму припинення вогню просто не відбувається. Жодне з десяти тисяч порушень, а також жодне з обмежень нашої свободи пересування як спостерігачів не стає предметом дискусії", - наголосив представник ОБСЄ.

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За його словами, безкарність стає поштовхом для нових порушень. Хуг закликає сторони покласти край такій ситуації, для чого необхідно чітко визначити, звідки і ким був випущений кожен конкретний постріл.

Він також занепокоєний безпекою членів СММ: число інцидентів за участю спостерігачів зростає зі збільшенням напруженості на лінії розмежування, їх свободу пересування обмежують, трапляються і напади на патрулі. "Їх не розслідують. І це треба змінювати в першу чергу", - наголосив Хуг.

Представник СММ додав, що їх право вільно переміщуватися Донбасом надане не скільки мандатом від ОБСЄ, скільки узгоджено перемовниками у Мінську.