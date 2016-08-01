Хуг: Бойовики перешкоджатимуть роботі спостерігачів ОБСЄ, доки продовжується безкарність
Організація з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ) вимагає необмеженого доступу до всієї території сходу України.
Про це заявив Радіо Свобода заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг після того, як підтримувані Росією сепаратисти погрожували зброєю спостерігачам.
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За словами Хуга, нездатність притягти до відповідальності винних, спричинить збільшення подібних випадків.
"Допоки немає дій у відповідь, доки не встановлені відповідальні, доки продовжується безкарність, таких інцидентів буде більше. Відсутність дій у відповідь спонукає до збільшення подібних випадків", - зазначив Хуг.
Він наголосив, що у разі перешкоджання спостерігачам виконувати свою роботу існує мало шансів вирішити конфлікт на Донбасі.
Раніше в ОБСЄ повідомили, що 29 липня у селі Лукове Донецької області двоє озброєних сепаратистів зупинили патруль СММ ОБСЄ. Сепаратисти перегородили спостерігачам дорогу і наказали залишити територію, зазначили в ОБСЄ.