Хуг: Бойовики перешкоджатимуть роботі спостерігачів ОБСЄ, доки продовжується безкарність

Про це заявив Радіо Свобода заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг після того, як підтримувані Росією сепаратисти погрожували зброєю спостерігачам.

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За словами Хуга, нездатність притягти до відповідальності винних, спричинить збільшення подібних випадків.

"Допоки немає дій у відповідь, доки не встановлені відповідальні, доки продовжується безкарність, таких інцидентів буде більше. Відсутність дій у відповідь спонукає до збільшення подібних випадків", - зазначив Хуг.

Він наголосив, що у разі перешкоджання спостерігачам виконувати свою роботу існує мало шансів вирішити конфлікт на Донбасі.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що 29 липня у селі Лукове Донецької області двоє озброєних сепаратистів зупинили патруль СММ ОБСЄ. Сепаратисти перегородили спостерігачам дорогу і наказали залишити територію, зазначили в ОБСЄ.