Філарет вважає, що у війні з Росією є й "плюси"

12:35, 04 серпня 2016
Війна
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Війна з Росією і страждання приносять Україні тільки шкоду і збитки, але й має позитивні наслідки.

Филарет

Про це заявив святійший патріарх Філарет, передає Еспресо.TV.

"І ми бачимо, що те, що ми терпимо, призводить до кращого. Армія наша стала міцнішою. Якби не війна, вона була б слабкою. Україна роз'єднана всередині різними партіями і течіями, завдяки стражданням і війні український народ об'єднується. Хіба це не краще? Краще", - каже Філарет.

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Крім того, за його словами, почалися зміни в нашому суспільстві - реформи, боротьба з корупцією.

"А це означає, ми отримаємо свої гроші, не будемо просити у Європи допомоги. Господь через страждання приведе нас до кращого", - переконаний патріарх.

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