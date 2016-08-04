Філарет вважає, що у війні з Росією є й "плюси"

Про це заявив святійший патріарх Філарет, передає Еспресо.TV.

"І ми бачимо, що те, що ми терпимо, призводить до кращого. Армія наша стала міцнішою. Якби не війна, вона була б слабкою. Україна роз'єднана всередині різними партіями і течіями, завдяки стражданням і війні український народ об'єднується. Хіба це не краще? Краще", - каже Філарет.

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Крім того, за його словами, почалися зміни в нашому суспільстві - реформи, боротьба з корупцією.

"А це означає, ми отримаємо свої гроші, не будемо просити у Європи допомоги. Господь через страждання приведе нас до кращого", - переконаний патріарх.