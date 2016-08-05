Міноборони передислокувало українські ВВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні Повітряні сили у взаємодії з іншими видами Збройних сил продовжують виконувати певні завдання для стримування збройної агресії противника», - заявив він.

За словами Чорнобая, для оперативного використання сил і засобів здійснена передислокація авіації.

«У нових районах бойового призначення підрозділи зенітних, ракетних і радіотехнічних військ Повітряних сил здійснюють завдання з прикриття важливих об'єктів і угруповань українських військ від повітряних ударів противника», - повідомив представник Міноборони.