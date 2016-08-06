У Мінську домовляються про створення 2-кілометровій дистанції на лінії розмежування - Марчук

Про це розповів представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук в ефірі телеканалу 112 Україна.

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"У нас майже готова угода. Вона називається "Рамкове рішення", яке стосується якраз відведення від передової лінії на кілометр обома сторонами, тобто двохкілометрова дистанція. Ми домовилися, що ми у вівторок повторимо обговорення з метою знайти компроміс. Можливо, це буде в режимі відеоконференції", - сказав Марчук.

Він також зазначив, що під час перемовин у Мінську 3 серпня сторони домовилися про те, що у вівторок сторони мають представити в ОБСЄ свої версії питання, яке не було завершено.

За його словами, координатор робочої групи з питань безпеки, пан Апакан, заявив і дав доручення, що робоча група з питань безпеки буде працювати доти, доки сторони не вийдуть на заключний варіант узгодженого документу, який має ключове значення.