АП: Під час навчань в зоні АТО поранено шестеро українських бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вчора на одному з полігонів в районі проведення АТО в ході занять з вогневої підготовки внаслідок розриву гранати отримали поранення шестеро військовослужбовців", - сказав Мотузяник.

Водночас він не уточнив, де саме стався інцидент.

одночас кореспондент УНІАН повідомив, що напередодні під час проведення навчань ЗСУ на військовому полігоні на території Розівського району Запорізької області, що межує з зоною проведення АТО, стався вибух гранати. В результаті вибуху, за даними медиків, один військовослужбовець отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, травматичну ампутацію фаланг пальців правої кисті, осколкове поранення обличчя, тіла і травматичний шок.

Ще п'ятеро військовослужбовців отримали осколкові поранення, попередньо кваліфіковані як поранення середньої тяжкості.

Чотирьох з шести постраждалих військовослужбовців на сьогодні доставлено до медустанов Запоріжжя.

Військова прокуратура Запорізького гарнізону з'ясовує обставини і причини події.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення АТО поранено 4 українських військових: двоє отримали поранення під час бойових дій, ще двоє підірвалися на розтяжках.