Після замаху на Плотницького сили "ЛНР" приведені до вищого ступеня бойової готовності - розвідка

"У зв’язку із замахом на Плотницького противником проводяться контрдиверсійні заходи та приведені до вищого ступеня бойової готовності з’єднання і військові частини 2 АК (Луганськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

ЗМІ також повідомляють, що з сайту Плотницького було видалено його аудіозвернення, в якому він звинувачує у замаху спецслужби України та США.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Луганську Плотницький отримав поранення в результаті вибуху машини.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали поранення, які він отримав в результаті замаху, несумісні з життям.

У Службі безпеки України назвали замах на Плотницького боротьбою серед бойовиків.

У свою чергу штаб АТО заявив, що українські військові не причетні до замаху на Плотницького.