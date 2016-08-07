Після замаху на Плотницького сили "ЛНР" приведені до вищого ступеня бойової готовності - розвідка
Проросійські бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" приведені до вищого ступеня бойової готовності через замах на ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.
"У зв’язку із замахом на Плотницького противником проводяться контрдиверсійні заходи та приведені до вищого ступеня бойової готовності з’єднання і військові частини 2 АК (Луганськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
ЗМІ також повідомляють, що з сайту Плотницького було видалено його аудіозвернення, в якому він звинувачує у замаху спецслужби України та США.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Луганську Плотницький отримав поранення в результаті вибуху машини.
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У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали поранення, які він отримав в результаті замаху, несумісні з життям.
У Службі безпеки України назвали замах на Плотницького боротьбою серед бойовиків.
У свою чергу штаб АТО заявив, що українські військові не причетні до замаху на Плотницького.