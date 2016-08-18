За добу в зоні АТО 3 військових загинули, 6 поранені
13:09, 18 серпня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військових загинули та шестеро зазнали поранень.
За добу на Донбасі загинули 3 військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу, на жаль, ми маємо втрати. Троє бійців загинуло та шестеро були поранені за добу, що минула, в зоні АТО», - сказав він.
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Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано найбільшу кількість обстрілів у липні-серпні - 96. Зокрема, 45 обстрілів сил АТО було здійснено на Донецькому напрямку, 32 - на Маріупольському, 19 - на Луганському.
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