За добу в зоні АТО 3 військових загинули, 6 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу, на жаль, ми маємо втрати. Троє бійців загинуло та шестеро були поранені за добу, що минула, в зоні АТО», - сказав він.

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Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано найбільшу кількість обстрілів у липні-серпні - 96. Зокрема, 45 обстрілів сил АТО було здійснено на Донецькому напрямку, 32 - на Маріупольському, 19 - на Луганському.