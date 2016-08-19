Вночі бойовики почали обстріл Мар'їнки

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"Вночі терористи розпочали обстріл мирного населення. Група поліції готується на виїзд, при першій можливості правоохоронці прибудуть на місце обстрілу", - йдеться в повідомленні.

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"Через влучення снаряду загорівся будинок біля школи №2. Оглянути пошкодження наразі не є можливим", - повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Зараз у прифронтовому місті несе службу відділ швидкого реагування поліції.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська з початку минулої доби, 18 серпня, 37 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в зоні АТО, 9 з них - із забороненої важкої артилерії.