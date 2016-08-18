Бойовики на маріупольському напрямку з артилерії обстріляли низку позицій сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook. «На Донецькому напрямку ворог випустив понад дві сотні смертоносних снарядів. Під ворожі обстріли зі 122 мм артилерії потрапили Луганське та Ленінське, 152 калібр противник застосував по позиціях у Троїцькому та тричі по Семігір’ю. Вогню з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї протистояли українські воїни на ділянці Торецьк - Авдіївка. У Новоселівці, Новгородському та Верхньоторецькому ворог, до того ж, застосував БМП, а у Троїцькому – танк», - йдеться в повідомленні.

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На Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Мирному, застосувавши артилерію 122 калібру. Мар’їнка, Павлопіль та Красногорівка були обстріляні з мінометів та гранатометів, а позиції у Новогригорівці - зі стрілецької зброї.

Крім того, за даними штабу АТО, знову відбулось бойове зіткнення із застосуванням стрілецької зброї та ГП-25 в районі Богданівки, де українські бійці відбили ворога.

На Луганському напрямку під артилерійський вогонь 122 мм калібру потрапили Новозванівка та Калинове-Попасне. По позиціях в Золотому вівся прицільний вогонь зі 120 мм міномета та автоматичного станкового гранатомету. Поблизу Новоолександрівки та Новотроїцького ворог відкривав здебільшого гранатометний вогонь.