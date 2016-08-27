Бойовики завдали масованого артилерійського удару по Кримському

Найбільшу кількість, а саме 37 обстрілів, зафіксовано на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook. Тут збройні провокації не припинялись по всій лінії розмежування - від північних околиць Красногорівки до Троїцького противник вів обстріли з мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях у Зайцевому та Пісках ворог застосував важку артилерію калібру 122 мм. Авдіївка знову була розстріляна з танків, на цей раз супротивник використав в цьому районі понад шість десятків снарядів. Поблизу укріплень у Зайцевому, Новгородському та Луганському зафіксовано активність ворожих бойових машин піхоти.

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Не припиняють російські окупанти збройні провокації й на Маріупольському напрямку, за добу тут зафіксовано 31 випадок порушення ними режиму припинення вогню. По позиціях в Красногорівці супротивник випустив з півсотні мін різного калібру, обстрілював їх також з великокаліберних кулеметів, пізніше застосував БМП та самохідні артилерійські установки калібру 152 мм. Вогонь із мінометів калібру 120 мм ворог вів у Тарамчуку, Широкиному та Лебединському. У Водяному, Гнутовому та Новотроїцькому противник використав 82 мм калібр мінометів, а у Березовому, Мар’їнці та Широкиному ще й різних систем гранатомети та великокаліберні кулемети. У Мар’їнці, до того ж, зафіксовано снайперський вогонь

На Луганському напрямку доба розпочалася з масованого артилерійського удару по Кримському, тут ворог випустив понад півсотні снарядів 122 мм калібру, ввечері провів ще один обстріл двома десятками снарядів того ж калібру та застосував міномети. Новозванівку, Попасне, Станицю Луганську противник обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, у Золотому теж відкривав кулеметний вогонь. По укріпленнях у Станиці Луганській супротивник до того ж застосував міномети 82 мм калібру та задіяв бойові машини піхоти.