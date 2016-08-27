На лінії розмежування терористи обстріляли два контрольних поста прикордонників
На лінії розмежування терористи обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів два контрольних поста прикордонників "Мар’їнка" та "Шахта Родіна".
Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, учора ввечері російські найманці двічі відкривали вогонь по контрольним постам прикордонників.
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З 21.00 терористи більше години обстрілювали позиції контрольного посту «Мар’їнка», що на напрямку однойменного КПВВ. Вогонь вони вели зі стрілецької зброї та АГС з н.п. Олександрівка.
На Луганщині близько 19.30 російські найманці обстріляли контрольний пост «Шахта Родіна». Вогонь вівся зі стрілецької зброї.
Під час цих обстрілів ніхто з прикордонників не постраждав.
Також у Держприкордонслужбі зауважили, що терористи відкрито нехтують життям та здоров’ям мирного населення, відкриваючи вогонь на напрямку дорожніх коридорів в час, коли здійснюється пропуск громадян та транспортних засобів.
У відомстві нагадали, що вчора близько 13.00 бойовики відкрили вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Випущена ворогом куля влучила в один з автомобілів, в якому перебував чоловік. У результаті цього громадянин отримав дотикове поранення спини. Прикордонники відразу викликали «швидку допомогу» та надали первинну медичну допомогу. Через обстріл, аби убезпечити інших учасників руху, тимчасово призупинявся пропуск.