На лінії розмежування терористи обстріляли два контрольних поста прикордонників

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, учора ввечері російські найманці двічі відкривали вогонь по контрольним постам прикордонників.

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З 21.00 терористи більше години обстрілювали позиції контрольного посту «Мар’їнка», що на напрямку однойменного КПВВ. Вогонь вони вели зі стрілецької зброї та АГС з н.п. Олександрівка.

На Луганщині близько 19.30 російські найманці обстріляли контрольний пост «Шахта Родіна». Вогонь вівся зі стрілецької зброї.

Під час цих обстрілів ніхто з прикордонників не постраждав.

Також у Держприкордонслужбі зауважили, що терористи відкрито нехтують життям та здоров’ям мирного населення, відкриваючи вогонь на напрямку дорожніх коридорів в час, коли здійснюється пропуск громадян та транспортних засобів.

У відомстві нагадали, що вчора близько 13.00 бойовики відкрили вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Випущена ворогом куля влучила в один з автомобілів, в якому перебував чоловік. У результаті цього громадянин отримав дотикове поранення спини. Прикордонники відразу викликали «швидку допомогу» та надали первинну медичну допомогу. Через обстріл, аби убезпечити інших учасників руху, тимчасово призупинявся пропуск.