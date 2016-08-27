У Пісках бойовики завдали потужних артилерійських ударів по позиціях українських військових

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

За даними штабу, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів, а також мінометів 82 калібру та стрілецької зброї противник бив по українських опорних пунктах в Авдіївці, Пісках та Миронівському. У Пісках бойовики також застосували важку артилерію, по позиціях Збройних сил України противник випустив 40 снарядів калібру 122 мм.

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На Маріупольському напрямку «традиційно гаряче» було у Красногорівці, де ворог вів вогонь з мінометів різного калібру. По укріпленнях в Новогригорівці вогонь відкривався з великокаліберних кулеметів, а у Талаківці провокації тривали із застосуванням стрілецької зброї.

На Луганщині супротивник відкривав вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Новоолександрівки.

Значна кількість обстрілів відбувалася ще до світанку, приблизно з 11.00 ранку по всій лінії розмежування спостерігалося відносне затишшя, додали у штабі.