Представник України в контактній групі частково оприлюднив контраргументи Києва на переговорах у Мінську

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

«Ці документи потрібні для "пікірування" з російською стороною під час переговорів. Крім того, потрібно знати, що всю інформація, яку ви прочитаєте, українська сторона офіційно доповідає СММ ОБСЄ», - написав він.

Читайте такожБойовики завдали масованого артилерійського удару по Кримському

Так, згідно з документами, в період з 01 по 25 серпня 2016 року бойовики 1386 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі в 675 випадках зафіксовано застосування озброєння, яке згідно з Мінськими домовленостями має бути відведено, а саме: танки – 5 обстрілів, артилерійські знаряддя калібром 152 мм – 23 обстріли, калібром 122 мм – 62 обстріли, міномети – 585 обстріли (230 – калібром 120 мм, 355 – калібром 82 мм).

У той же час, за вказаний період було випущено 8643 боєприпаси, з них: 65 – снарядів з танкових гармат, 1877 – снарядів з артилерійських знарядь (457 – калібром 152 мм, 1420 – калібром 122 мм), 6701 – міна, (калібром 120 мм – 2929, калібром 82 мм – 3772).

Читайте такожНа лінії розмежування терористи обстріляли два контрольних поста прикордонників

Зокрема, за вказаний період, бойовики здійснили 9 бойових сутичок у районах н. п. Богданівка (3 зіткнення – 04.08.2016, 15.08.2016, 18.08.2016), н. п. Мар'їнка (06.08.2016), н. п. Старогнатівка (2 зіткнення – 07.08.2016, 13.08.2016), н. п. Миколаївка (13.08.2016), н. п. Новоолександрівка (14.08.2016), н. п. Авдіївка (22.08.2016), під час яких бойовики застосовували проти підрозділів сил АТО БМП, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті бойових зіткнень втрати підрозділів ЗС України склали 2 в/сл. (санітарні – 2).

Окрім цього підкреслюється, що за останній період збільшилася кількість прицільних обстрілів (до 97%) позицій ЗС України, що призводить до збільшення бойових втрат серед військовослужбовців ЗС України.

Також з боку бойовиків триває активне ведення розвідки з метою уточнення бойових порядків сил АТО і виявлення об'єктів вогневого ураження в тактичній та оперативно-тактичній глибині нашої оборони. До виконання таких завдань залучаються ДРГ (найбільша активність відзначалася в районах т. зв. "Бахмутського шляху", "Світлодарського виступу", Горлівки, Авдіївки, західних околиць Донецька, Павлополя І Широкиного), БПЛА (до восьми добу), підрозділи РЕР і РЕП.

Відзначається також, що бойовики відкрито, у світлий час доби застосували ствольну артилерію в районах н. п. Попасна, Лебединське і продовжують розширювати ділянки ведення бойових дій.

Разом з тим, за даними, представленим в документах, збільшується тривалість обстрілу підрозділів сил АТО, нарощується інтенсивність артилерійського та мінометного вогню, робляться спроби штурму.

Так, 13.08.2016 в районі н. п. Миколаївка, Старогнатівка, а 15.08.2016 в районі н. п. Богданівка бойовики в черговий раз здійснили спроби розширення підконтрольної території (через невдалу спробу штурму позицій сил АТО).

Зазначається, що дії бойовиків свідчать про наміри утримувати існуючий рівень напруженості конфлікту до отримання поступок у вирішенні політичних питань і при можливості (успішному розвитку подій) розширити підконтрольну територію.