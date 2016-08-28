Бойовики застосували БМП і міни проти позицій українських військових у Зайцевому

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Донецькому напрямку зафіксовано 26 випадків порушення режиму тиші. З мінометів, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями 120 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по опорних пунктах в Авдіївці, Пісках, Миронівському та Майорську, 82 калібр мінометів та гранатомети використав у Світлодарську, автоматичні станкові та протитанкові гранатомети у Верхньоторецькому та Луганському. У другій половині дня найбільшу щільність вогню на цьому напрямку було зафіксовано у Зайцевому, там окупанти використали біля сотні мін калібру 120 мм, стріляли тут і з інших видів зброї. До того ж у Зайцевому та Майорську ворог задіяв бойові машини піхоти. Двічі супротивник застосував важку артилерію по наших позиціях: три з половиною десятки снарядів калібру 122 мм випустив по Пісках та Луганському", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики застосували "Гради" при обстрілі позицій військових біля Красногорівки (відео)Тапкож у прес-центрі зазначили, що на Маріупольському напрямку окупанти 24 рази порушували режим припинення вогню. По захисниках Широкиного, Красногорівки та Талаківки противник вів щільний вогонь з мінометів 120 калібру, застосовував також гранатомети та великокаліберні кулемети. По укріпленнях в Новогригорівці вогонь відкривався з великокаліберних кулеметів, у Водяному та Тарамчуку з мінометів 82 мм калібру, а у Старогнатівці провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. У Мар’їнці та Талаківці окупанти задіяли БМП. Також біля Мар’їнки зафіксовано снайперський вогонь. Ближче до опівночі ворог провів обстріл з важкої артилерії по позиціях у Широкиному, використавши біля чотирьох десятків снарядів калібру 122 м.

В Луганській області супротивник відкривав мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь по опорних пунктах в Новоолександрівці, Новозванівці та Станиці Луганській, у Станиці Луганській до того ж задіяв бойові машини піхоти. Поблизу Попасного та Станиці Луганської проявили активність ворожі снайпери.

"Приблизно з одинадцятої години ранку до половини п’ятої вечора по всій лінії розмежування спостерігалося відносне затишшя. Двічі за добу засобами радіоелектронної розвідки виявлено ворожі безпілотні літальні апарати", - підсумували в прес-центрі.