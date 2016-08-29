Вогонь до світанку: бойовики гатили з важкої артилерії по Архангельському

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 37 обстрілів зафіксовано на Донецькому, 27 на Маріупольському та 12 на Луганському напрямках.

«На Донецькому напрямку до світанку противник вів вогонь з важкої артилерії 152 мм калібру по Архангельському. Ввечері понад сотню снарядів калібру 122 мм випустив ворог по Авдіївці, провівши протягом двох годин серію з чотирьох обстрілів, три снаряди того ж калібру потрапили по Пісках», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ділянці Авдіївка-північні околиці Горлівки окупанти активно застосовували мінометний вогонь, у тому числі забороненого 120 мм калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

«До того ж по Авдіївці ворог знов провів масований обстріл з танків, випустивши понад чотири десятки снарядів. В районі Світлодарської дуги супротивник вів вогонь з мінометів 82 мм калібру та задіяв бойові машини піхоти, по Новоселівці Другій наніс удар з протитанкового ракетного комплексу. По укріпленнях у Луганському, Пісках та Авдіївці ворог застосував зенітні установки. Захисники Пісків та Опитного потрапили в снайперські приціли»,- наголосили в штабі.

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«На Маріупольському напрямку ворог випустив понад шість десятків артилерійських снарядів калібру 122 мм по Широкиному, ще біля семи одиниць - по укріпленнях в Талаківці. У Мар’їнці, Тарамчуку, Красногорівці та Талаківці противник вів мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь, Широкине, Водяне, Новотроїцьке та Гнутове обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, у Новогригорівці та Старогнатівці вогонь відкривався з автоматичних станкових гранатометів. У Мар’їнці зафіксовано активність бойових машин піхоти, до того ж тут і у Широкиному проявив себе снайпер», - підкреслили в прес-центрі.

На Луганщині по позиціях у Новоолександрівці, Новозванівці та Жовтому бойовики вели гранатометний вогонь, у Золотому застосовали стрілецьку зброю. Обстріли Станиці Луганської тривали з використанням мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу позицій Новоолександрівки активізувався снайпер.

«Двічі над нашими позиціями зафіксовано проліт БПЛА», - додали в штабі.