Російські бомбардувальники відпрацювали над Кримом ракетний обстріл країн Європи - розвідка

Вони відпрацювали питання умовного застосування бортового озброєння (рубіж пуску ракет: Євпаторія – Севастополь) по цілях на території країн Європи.

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Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

За даними розвідки, це бомбардувальники зі складу 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Енгельс, Саратовська обл.) командування дальньої авіації Повітряно-коcмічних сил ЗС РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія перекинула в окупований Крим десантно-штурмову бригаду Повітряно-десантних військ, де проведе відпрацювання елементів стрибка.