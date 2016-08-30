Російські бомбардувальники відпрацювали над Кримом ракетний обстріл країн Європи - розвідка
Упродовж доби у рамках стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2016" три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС виконали політ у повітряному просторі Чорного моря та окупованого Криму.
Вони відпрацювали питання умовного застосування бортового озброєння (рубіж пуску ракет: Євпаторія – Севастополь) по цілях на території країн Європи.
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Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.
За даними розвідки, це бомбардувальники зі складу 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Енгельс, Саратовська обл.) командування дальньої авіації Повітряно-коcмічних сил ЗС РФ.
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія перекинула в окупований Крим десантно-штурмову бригаду Повітряно-десантних військ, де проведе відпрацювання елементів стрибка.