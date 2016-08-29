Росія перекинула до окупованого Криму десантно-штурмову бригаду ПДВ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«Підрозділи Повітряно-десантних військ (ПДВ), задіяні в раптовій перевірці, приступили до підготовки особового складу, озброєння і військової техніки до десантування на незнайомі площадки приземлення. В рамках раптової перевірки особовий склад та військова техніка Камишинської окремої десантно-штурмової бригади ПДВ двома військовими ешелонами були перекинуті з Волгоградської області в Республіку Крим на один з військових полігонів півострова поблизу військового аеродрому Кіровський», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі зосередження десантники приступили до проведення занять з відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах розгорнутого польового повітряно-десантного комплексу.

Крім того, на полігоні Раєвський під Новоросійськом військовослужбовці десантно-штурмової (гірської) дивізії ПДВ почали готувати військові вантажі для десантування з літаків військово-транспортної авіації.

«Командуванням Повітряно-десантних військ організовано взаємодію з Командуванням військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії з питань організації десантування та перекидання повітряним способом на великі відстані особового складу та військової техніки підрозділів ПДВ», - наголосили в Міноборони РФ.

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У повідомленні сказано, що основними питаннями, що їх відпрацьовують підрозділи ПДВ під час раптової перевірки, є вирішення завдань з перекидання військ з подальшою підготовкою до дій на незнайомих полігонах і десантування особового складу різними способами.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій».

Глава військового відомства Сергій Шойгу повідомив на нараді з керівним складом Міноборони РФ про початок чергової раптової перевірки. Війська Південного, частина сил і засобів Західного і Центрального військових округів, Північного флоту, головного командування повітряно-космічних сил, командування повітряно-десантних військ з 7 години приведено в повну бойову готовність.