Під Іловайськом загинуло 366 людей, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон - Луценко

Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

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Луценко зазначив, що існувала усна домовленість з керівництвом Російської Федерації щодо виводу з оточення українських військових.

За його словами, підрозділами збройних сил РФ за безпосередньою вказівкою керівництва російського генерального штабу впритул були розстріляні з важкого озброєння колони українських військовослужбовців разом з трьома полоненими, які за домовленостями мали бути повернуті Росії.

Луценко підкреслив, що “в результаті вчинення вищим керівництвом ЗС РФ віроломного вбивства загинули 366 осіб, 429 отримали поранення різного ступеню важкості, 300 потрапили в полон противника”.

Він додав, що ЗС України понесли великі матеріальні втрати — близько 300 млн грн.

Також Луценко нагадав, що керуючись висновком експертиз щодо російської військової агресії як основного фактору зазначених втрат, а також на основі зібраних доказів, ГПУ 8 серпня 2016 року повідомила про підозру у вчиненні особливо важких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку 18 особам з числа представників влади і керівництва ЗС РФ; щодо всіх них буде застосована процедура заочного засудження.

Як повідомляв УНІАН, парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ та неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.