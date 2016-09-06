Доба в АТО: 21 ворожий обстріл, "режим тиші" загалом зберігається (відео)

Ситуація в зоні АТО контрольована і загалом характеризується дотриманням "режиму тиші" за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на шосту ранку 6 вересня, розміщеному на сторінці у Facebook.

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Минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів: 6 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 13 – на Донецькому та 2 – Луганському.

Так, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника відбулися в районі населеного пункту Луганське та поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети.

"На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широкине – Талаківка, де терористи стріляли з 120 мм та 82 мм мінометів. Також поблизу Широкиного вогонь вів ворожий снайпер та застосовувалася стрілецька зброя", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Станицю Луганську та Новозванівку. Окрім того, по позиціях українських захисників біля Станиці Луганської відкрив вогонь снайпер.

"Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили у штабі.

Також у прес-центрі АТО повідомили, що у селі Безгинове Новоайдарського району Луганської області, поруч з лінією розмежування, виявлено схрон з боєприпасами. Там були десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати, що вкотре вказує на присутність російського агресора на території України.