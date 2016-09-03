"Режим тиші" бойовики активно використовують для прихованого мінування – розвідка

"Режим тиші" бойовики активно використовують для проведення прихованого мінування місцевості.

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Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, бойовики, використовуючи у тому числі заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни, мінують нові ділянки на маршрутах, які активно використовуються мирним населенням для перетинання лінії розмежування сторін в обхід КПВВ.

«Це створює додаткові ризики загибелі мирних жителів тимчасово окупованих територій сходу України та домашньої худоби, а також потребуватиме додаткових зусиль України і міжнародної спільноти для проведення розмінування територій після їх звільнення від російських окупантів»,- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, з 2 вересня активізація прихованого мінування місцевості фіксується у смузі відповідальності 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. Також на ділянках відповідальності 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ здійснено мінування місцевості.

Крім того, бойовики використовують "режим тиші" для облаштування об‘єктів військової інфраструктури на території українських підприємств, обладнання та матеріально-технічні засоби яких були вивезені до Росії.

«З 1 вересня активізовано облаштування сховищ для зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки на територіях ВАТ “Топаз” (Донецьк, вул.Соколина 1а) та ВАТ “Юність” (Краснодон, пр-т 60 річчя СРСР), технологічне обладнання та матеріальні засоби яких були вивезені до Росії раніше", - повідомили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня представники України на засіданні Тристоронньої контактної групи закликали контрольованих Росією бойовиків припинити порушувати режим тиші з 1 вересня.

Втім, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів на Донбасі.