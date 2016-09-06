В АП переконані у новій зустрічі в "нормандському" форматі, вона може пройти в Берліні

Про це заявив у радіопрограмі "Донбас. Реалії" заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Єлісєєв повідомив, що найближчим часом відбудеться телефонна конференція Порошенка, Меркель і Олланда, під час якої буде обговорено наслідки домовленостей, їх результати і "напрацьовано спільну позицію на найближчу перспективу".

Заступник глави Адміністрації також висловив переконання щодо проведення зустрічі у "нормандському" форматі на рівні лідерів держав, тобто, президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.

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"Звичайно ж, дата має бути узгодженою з усіма сторонами", - сказав він.

Єлісєєв не виключив, що місцем проведення заходу може стати Берлін.

"Принаймні, таку пропозицію під час однієї з телефонних конференцій висувала канцлер Німеччини. Тож ми ведемо підготовку", - резюмував заступник глави АП.

Нагадаємо, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому "доведеться спілкуватися" з Порошенком у рамках "нормандського" формату.

Олланд заявив, що чотиристоронні переговори в "нормандському" форматі можуть відбутися у найближчі тижні.

Раніше в Кремлі заявляли, що Росія після подій в Криму, коли окупантами були затримані "українські диверсанти", що нібито готували в регіоні теракти, повністю відмовилася розглядати перспективу зустрічі в "нормандському" форматі за участю Порошенка.