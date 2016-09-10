За добу на Донбасі загинули троє українських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Це сталося під Мар’їнкою під час обладнання вогневої позиції внаслідок спрацювання вибухового пристрою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за добу кількість порушень "режиму тиші" з боку російсько-терористичних військ суттєво зросла, загалом зафіксовано 30 обстрілів позицій українських військових.