За добу на Донбасі загинули троє українських військових - Лисенко
13:11, 10 вересня 2016Війна
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За минулу добу на Донбасі внаслідок бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, один зазнав поранень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Це сталося під Мар’їнкою під час обладнання вогневої позиції внаслідок спрацювання вибухового пристрою», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за добу кількість порушень "режиму тиші" з боку російсько-терористичних військ суттєво зросла, загалом зафіксовано 30 обстрілів позицій українських військових.
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