Штаб АТО: за добу кількість порушень "режиму тиші" з боку бойовиків істотно зросла

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 15 порушень “режиму тиші”. Ворог вів турбуючий вогонь з кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів по Новоолександрівці, Новозванівці та Попасній. Крім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер", - зазначили в штабі.

На Маріупольському напрямку було зафіксовано 10 порушень “режиму тиші”, а на ​Донецькому напрямку - 5 порушень.

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"Так, бойовики обстріляли Широкине з 120 мм та 82 мм мінометів. А по Мар’їнці, Павлопілю та Широкиному російсько-окупаційні війська застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці з гранатометів та стрілецької зброї. А по Майорську вів вогонь снайпер", - йдеться в повідомленні.

Також в зоні АТО зафіксовано проліт 12 безпілотників.

У штабі АТО наголосили, що попри провокативні дії бойовиків, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН раніше, український розвідник батальйону "Донбас" Вадим Матросов загинув через підрив на міні в зоні АТО.