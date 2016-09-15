За минулу добу в зоні АТО поранені троє військовослужбовців - Мотузяник
13:37, 15 вересня 2016Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, але троє отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
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Він уточнив, що двоє бійців підірвалися на розтяжці в Станично-Луганському районі, а ще один постраждав в результаті артилерійського обстрілу ворожого в Авдіївці.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, у тому числі з гаубиць калібру 152 мм та з танка.
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