Штаб АТО: бойовики 50 разів порушили "режим тиші", задіявши 152-мм гаубицю і танк

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 15 вересня.

Так, на Донецькому напрямку зафіксовано 26 порушень “режиму тиші”. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому, Піскам та Луганському. Окрім того, по селищу Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Піскам та Ленінському окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Читайте такожУ Зайцевому внаслідок обстрілу з "Гіацинта-Б" загинув український військовий, ще одного поранено

Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, противник відкривав вогонь із забороненої Мінськими домовленостями артилерії - 152-мм та 122-мм калібру в районі Зайцевого, Авдіївці, Кам’янки та Верхньоторецького. По селищу Луганському вели вогонь з БМП, а по Авдіївці - з танку.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 порушень “режиму тиші”. Російсько-окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Водяному, Широкиному, Мар’їнці, Красногорівці, Талаківці, Гнутовому, Павлопілю та Новотроїцькому. А також окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру по Широкиному, Чермалику, Павлопілю та Водяному. Окрім того, вели вогонь з БМП по Широкиному та Талаківці, а по Красногорівці вів вогонь снайпер.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Богуславського, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.