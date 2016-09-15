Бойовики встановили ліміт на використання боєприпасів - Мотузяник
Бойовики визначили ліміт на використання боєприпасів протягом найближчих 9 днів - 300 боєприпасів до знарядь калібру 122 мм.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що напередодні в зоні проведення антитерористичної операції велися досить інтенсивні бойові дії: окупанти застосовували практично всі види наявною у них ствольної артилерії і мінометів.
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"Рахунок випущеними ворожих боєприпасів вже йшов не на десятки, а на сотні", - сказав він.
Мотузяник зазначив, що сьогодні ситуація в зоні АТО значно покращилася.
"Однак, за інформацією Головного управління розвідки, командування противника визначило достатньо великий ліміт для використання боєприпасів протягом найближчих 9 днів - 300 снарядів до знарядь калібру 122 мм", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, у тому числі зі 152-мм гаубиці і танка, в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, але троє були поранені.