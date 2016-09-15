Капкан для України: в ІС розкрили ймовірний план Путіна щодо Донбасу

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук, передає "Оглядач".

"Якщо Москва раптом забезпечить безпеку під дулами автоматів, стусанами змусить своїх бойовиків не стріляти, то тоді ми опинимося в дуже негарній ситуації. На нас будуть тиснути, щоб забезпечити рішення про особливий статус Донбасу, про проведення місцевих виборів, про амністію бойовиків. Москва пішла саме цим шляхом. Тобто сьогодні до приїзду представників Франції та Німеччини на Донбасі настало затишшя, хоча ще 1 вересня бойовики не змогли утриматися від стрільби", - сказав він.

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Експерт припустив, що зараз Росія навіть може дати команду бойовикам приступити до початку відведення важкого озброєння, але при цьому буде тиснути на Україну, щоб змусити її до прийняття вигідних політичних рішень.

"Хоча ми розуміємо, що проведення виборів на території, яку Україна не контролює, – сценарій Москви. Для того, щоб повісити Донбас на шию Україні, а фактичний контроль за ним залишити за собою.Київ просто упустив момент, коли можна було говорити, що Мінськ-2 не працює і що необхідно переходити в інший формат, в якому буде прописана відповідальність Росії і України, а не всяких віртуальних бойовиків, які підпорядковуються Кремлю", - розповів Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро наголошує на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі й надання особливого статусу цьому регіону.

Раніше сьогодні в Кремлі заявили, що не обіцяли Німеччині режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки «не є стороною конфлікту», а Україні протистоять «збройні сили Донбасу».