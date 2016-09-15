Клімкін прокоментував заяви глав МЗС Фрації та Німеччини щодо особливого статусу Донбасу

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Краматорську на зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром та Франції Жан-Марком Еро, передає "Остров".

"Вони (європейські міністри – Ред.) розуміють, що потрібно просуватися політичним шляхом і шляхом звільнення заручників. Без цих компонентів нічого не буде. Це вони мають на увазі, говорячи про паралельність. Вони не змушують нас", - сказав Клімкін.

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Говорячи про особливий статус, міністр зазначив, що якщо "ми щось приймемо, то це означає, що ті, хто зараз Росією поставлені до влади, вони будуть легітимізовані й нічого більше", а "російський Донбас як колонія буде впихатися в Україну".

Клімкін наголосив, що мета української влади полягає в тому, щоб "український Донбас реально повернувся до нормального життя".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро наголошує на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі й надання особливого статусу цьому регіону.