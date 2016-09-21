На Луганщині бойовики вкинули у вигрібну яму двох майорів з РФ, які погрожували не виплатити "зарплату"

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

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Зазначається, що встановлення режиму відносної тиші змушує командування російських окупаційних військ залучати особовий склад переважно до інженерних та господарських робіт, що в умовах початку дощів та різкого похолодання при хронічних проблемах забезпечення найнеобхіднішим стало причиною чергової хвилі їх масового звільнення.

"Протягом 18-19 вересня ц.р. 23 військовослужбовця 11 окремого стрілецького батальйону (Новосвітлівка) 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмовились виконувати роботи з переобладнання позицій та написали рапорти на звільнення", - зазначається в повідомленні.

В Управлінні розвідки пояснили, що спроба представників командування бригади, начальника відділення комплектування майора збройних сил РФ Олексія Богакова та начальника фінансово-економічної служби майора ЗС РФ Андрія Фролова вгамувати "бунтарів", вмовити залишитись на військовій службі, у тому числі під загрозою невиплати частини грошового забезпечення, завершилась тим, що їх вкинули до вигрібної ями.