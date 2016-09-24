Мешканець Авдіївки отримав поранення на власному подвір'ї внаслідок обстрілу бойовиками

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції Донецької області.

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Зазначається, що 42-річний чоловік постраждав безпосередньо на своєму подвір'ї. За даними правоохоронців, все сталося близько 13:00 дня. Житель Авдіївки вийшов на двір власного помешкання в Ясинуватському провулку. З боку окупованої території пролунав постріл. Чоловік дістав проникаюче поранення м'яких частин тіла. На місце події викликали медиків, і вже вони повідомили про інцидент правоохоронців.

«Потерпілого направлено до центральної лікарні міста Покровська. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України», - зазначили в поліції.