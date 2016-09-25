Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ в Золоте, де заплановано розведення сил, - Лисенко

Бойовики не допускають спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до міста Золоте, в якому заплановано розведення сил і засобів від лінії зіткнення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Бойовики зухвало порушують попередню домовленість про розведення сил в районі міста Золоте. За повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, бойовики не допускають спостерігачів до місцевості і встановили бетонні блоки на дорозі з Первомайська до Золотого, що є прямим порушенням Мінських та політичних домовленостей, а також мандату місії, що передбачає доступ до будь-якої території на лінії зіткнення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

23 вересня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що саме 21 вересня патрулі місії були позбавлені можливості вільно пересуватися у Петрівському та Золотому і закликав всі сторони усунути перешкоди для отримання можливості здійснювати спостереження за виконанням Рамкової угоди про розведення сил і засобів.