Порошенко нагородив орденами і медалями 55 бійців АТО, з них 21 - посмертно

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 55 військовослужбовців Збройних сил України, з них 21 - посмертно.

Представлені до нагород військові загинули або отримали поранення у боях поблизу Авдіївки, Зайцевого, інших міст на Донецькому та Луганському напрямках, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Читайте також"Режим тиші" на Донбасі: бойовики знову збільшили кількість обстрілів Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено капітана Руслана Мимріна, ще трьох військових нагороджено орденом посмертно – капітана Віктора Левківського, старшого лейтенанта Олега Дьяченка та старшого сержанта Павла Вождєва. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено 19 військовослужбовців, з них 18 - посмертно. 32 військових президент відзначив медаллю «Захиснику Вітчизни».

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