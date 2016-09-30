"Йде політична гра": Маломуж озвучив ймовірний сценарій бойовиків та РФ щодо окупованого Донбасу

Про це повідомив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, передає "112 Україна".

"Йде політична гра: бойовики і російське керівництво прийняли тактику звинуватити українську сторону. Вони висунули звинувачення нам, що ми порушили домовленості зі свого боку, і використовують це, відповідно, для глобального торгу щодо виконання мінських угод за російським сценарієм. Зокрема, це визнання бойовиків офіційною стороною, прийняття законодавчих актів щодо цих територій та проведення виборів під контролем РФ. Це основні умови, які закликають їх відмовлятися від подальших переговорів щодо трьох ліній розмежування, тим більше широкою групою", - вважає Маломуж.

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На його думку, бойовики вдаються до шантажу, погрожуючи посилювати обстріли, зокрема на території Луганської області.

"Йде шантаж української сторони, й особливо він пов'язаний з тим, що буде продовжено обстріли, які вони підсилюють, особливо на території Луганської області протягом останньої доби. Якщо ми підемо на поступки, буде зменшення обстрілів, не підемо - збільшення. Це тактика примусу нас до виконання сценарію, який вони намітили щодо цих територій", - наголосив Маломуж.

Нагадаємо, 30 вересня повинна була відбутися зустріч у режимі відеоконференції учасників контактної групи щодо Донбасу. Але зустріч не відбудеться через відмову представника окремих районів Донецької області.