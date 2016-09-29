Бойовики зірвали завтрашні переговори Контактної групи по Донбасу - Оліфер

Про це прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Вона нагадала, що "за взаємною домовленістю учасників Тристоронньої контактної групи на завтра, 30 вересня, було заплановано проведення засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції із запрошенням представників ОРДЛО. Тема зустрічі – хід імплементації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів".

"Однак скайп-зустріч не відбудеться у зв'язку з відмовою представника ОРДО", - повідомила Оліфер.

При цьому вона нагадала, що пункт №5 рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів передбачає можливість проведення зустрічі в режимі відеоконференції "з метою негайного припинення порушення цього Рамкового рішення".

"Українська сторона продовжує наполягати на проведенні такої зустрічі в режимі відеоконференції. Якщо така відеоконференція не відбудеться, то 5 жовтня 2016 р. на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона порушить питання про порушення режиму тиші з боку ОРДЛО як ключове", - додала Оліфер.