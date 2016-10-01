"Трьохсоті" під час "тиші": під Авдіївкою поранено двох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення під час обстрілів під Авдіївкою", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора противник продовжував обстрілювати позиції українських військ, порушуючи таким чином Мінські домовленості.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог вів обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь під Авдіївкою та Мар’їнкою. На Маріупольському напрямку ворог також переважно застосовував стрілецьку зброю, зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби на Донбасі терористи 34 рази обстріляли позиції українських бійців.

Як повідомляв УНІАН, представники бойовиків ОРДЛО відмовилися брати участь у скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 30 вересня. Українська сторона мала намір підняти питання про порушення режиму тиші з боку терористів як ключове.