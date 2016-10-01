Під Авдіївкою бойовик під час караульної служби вбив свого спільника - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"Встановлено, що один з військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) в районі н.п.Авдіївка був вбитий під час перевірки постів внаслідок грубих порушень вимог караульної служби", - зазначається у повідомленні.

Так, за даними розвідки, 30 вересня механік-водій 1-го мотострілецького батальйону 11 омсп Олександр Кондрашов під час чергування на передовій позиції підрозділу в районі промислової зони убив свого спільника, намагаючись звинуватити в цьому сили антитерористичної операції.