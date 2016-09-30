Бойовики "ЛНР" в районі розведення сил прибрали деякі бетонні загородження – Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу сьогодні в Києві.

Він нагадав, що Рамкова угода передбачає, що в сторін є 13 днів на виконання цієї угод на перших трьох ділянках: Петрівському, Золотому та Станиці Луганській.

«Сторони усвідомлюють необхідність діяти. Представники так званої «ЛНР», наприклад, прибрали деякі бетонні загородження в районі Золотого-Первомайського. У цьому ж районі ми спостерігали деякі роботи з розмінування, які проводили ЗСУ. Це те, що ми побачили у вівторок», - сказав Хуг.

Хуг додав, що такі дії свідчать про те, що обидві сторони усвідомлюють той факт, що потрібно дотримуватися угоди, підписаної в Мінську.

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«Є політична воля, є наявні ресурси, і ми готові та спроможні виконувати свою роботу. Я закликаю сторони усунути будь-які технічні проблеми, які можуть завадити цьому процесу. Я закликаю їх до взаємодії зі Спільним центром контролю й координації (СЦКК) і до дотримання узгоджених строків», - зазначив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. В тексті угоди зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км вглибину.