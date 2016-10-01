У "Л/ДНР" заговорили про зрив відведення озброєння на Донбасі

Про це повідомляють сайти бойовиків.

Так, представник російської сторони в СЦКК Сергій Медведський заявив, що "не було сигналу, що ЗСУ почали висуватися у тилові райони".

За його словами, відведення в "ДНР" перенесено на більш пізній термін. Час другої спроби відведення буде відомий орієнтовно через 8 годин.

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У свою чергу в "ЛНР" заявили про відведення озброєння і сил у районі Золотого й зрив аналогічних планів у Станиці Луганській.

У зриві відведення сил й озброєння у Станиці Луганській традиційно звинуватили ЗСУ.

Раніше в ОРДЛО заявляли, що запланували відведення озброєння та особового складу 1-3 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їхнього відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.